La Cina si atterrà all'approccio dinamico dello 'zero-Covid'

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - Un importante epidemiologo cinese ha ribadito che la Cina deve attenersi al suo approccio dinamico 'zero-Covid' di fronte alla crescente pressione anti-epidemica sia in patria che all'estero.

Liang Wannian, capo del gruppo di esperti per la risposta al Covid-19 della Commissione Sanitaria Nazionale, ha dichiarato durante una conferenza stampa tenutasi oggi che i fatti e le circostanze della Cina sono alla base dell'approccio dinamico 'zero-Covid', e che il Paese è in grado di attuare.

Gli sforzi per contrastare l'epidemia profusi negli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questo approccio è una pratica efficace che si accorda con la realtà cinese, ha aggiunto Liang.

L'esperto ha anche dichiarato che ogni località dovrebbe essere incoraggiata ad adottare misure di prevenzione e di controllo mirate, adeguate alle proprie condizioni, per portare l'epidemia sotto controllo con costi minimi per la società.

Inoltre, ha osservato che l'essenza della prevenzione e del controllo su misura sta nelle risposte rapide ed efficaci.

