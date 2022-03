Covid: oltre 41.000 casi locali in Cina dal 1° marzo

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 22 MAR - Sono oltre 41.000 le infezioni locali di Covid-19 segnalate in 28 suddivisioni a livello provinciale in Cina tra il 1° e il 21 marzo, secondo quanto dichiarato oggi da Lei Zhenglong, funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, durante una conferenza stampa.

Oltre la metà di queste infezioni, ovvero circa 22.000, si sono verificate nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, dove l'epidemia è ancora in espansione.

A causa della ripetuta ricomparsa del Covid-19, la Cina sta affrontando una situazione grave e complicata di prevenzione e controllo dell'epidemia, ha dichiarato Lei.

La Cina continentale ieri ha riportato 2.281 casi trasmessi a livello locale e 2.432 casi asintomatici, secondo i dati della Commissione. (ANSA-XINHUA).