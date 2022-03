Cina:nove progetti di telescopi astronomici a Lenghu

(ANSA-XINHUA) - XINING, 21 MAR - Nove progetti di telescopi astronomici ottici sono previsti a Lenghu, nella provincia di Qinghai della Cina nord-occidentale, con un investimento di quasi 2 miliardi di yuan (circa 310 milioni di dollari). Lo hanno reso noto alcune fonti locali.

La zona di Lenghu sulla montagna di Saishiteng è una posizione ideale per costruire un osservatorio astronomico, ha spiegato Deng Licai, un ricercatore dei National Astronomical Observatories che fanno parte dell'Accademia cinese delle scienze.

Lo scienziato ha osservato che questa zona nella città di Lenghu, Mangya City, gode dei vantaggi di un cielo notturno limpido, di condizioni atmosferiche stabili e di un clima secco, offrendo un grande potenziale come uno dei migliori siti di osservazione del mondo.

Tian Cairang, un funzionario del parco industriale di Lenghu, ha dichiarato che negli ultimi anni diversi progetti di telescopi astronomici sono stati lanciati nella base dell'osservatorio astronomico di Lenghu. Tra questi, il progetto 50-centimeter Binocular Network (50BiN), implementato dalla China West Normal University e messo ufficialmente in uso nel dicembre 2020.

Le costruzioni civili e le strutture principali di quattro progetti sono state completate con un investimento totale di 411 milioni di yuan, ha affermato Tian. Questi includono il Wide Field Survey Telescope (Wfst), lo Stellar Observations Network Group (Song), l'Infrared System for the Accurate Measurement of Solar Magnetic Field (Aims) e il Multi-application survey telescope array (Masta).

Quest'anno a Lenghu inizieranno i lavori di realizzazione del progetto Time Domain Observatory (Tido) e del Multiplexed Survey Telescope (Must).

Quest'ultimo telescopio di 6,5 metri, sviluppato dalla Tsinghua University, sarà il più grande di Lenghu una volta completato. Ci si aspetta che aiuti gli scienziati a compiere progressi nel campo dell'evoluzione dell'energia oscura, della cosmologia delle onde gravitazionali e della formazione delle galassie. (ANSA-XINHUA).