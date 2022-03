Cina: nuove regole per disciplina etica nello sci-tech

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - La Cina ha pubblicato una serie di linee guida per rafforzare la governance sull'etica nell'ambito della scienza e della tecnologia, dato il rapido progresso dell'innovazione sci-tech del Paese e le crescenti sfide etiche da affrontare in tale campo.

Stando a queste ultime, emesse dall'Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dall'Ufficio Generale del Consiglio di Stato, il rispetto dell'etica dovrebbe essere enfatizzato nell'intero processo di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Nel documento si legge che la governance dovrebbe essere basata su leggi e regolamenti, adattandosi alle condizioni nazionali e si enfatizzano inoltre apertura e cooperazione.

Le linee guida chiariscono i principi etici in ambito scientifico e tecnologico, affermando che le attività scientifiche dovrebbero essere funzionali al benessere dell'umanità, rispettare il diritto alla vita delle persone, aderire all'equità e alla giustizia, monitorare i rischi in modo appropriato e mantenere l'apertura e la trasparenza.

Nelle direttive pubblicate si sollecitano sforzi volti a realizzare e migliorare i regolamenti e gli standard per l'etica in settori chiave come le scienze della vita, la medicina e l'intelligenza artificiale, a migliorare altresì le regole e i processi di revisione etica, la gestione dei rischi e la gestione delle violazioni, promuovendo la ricerca teorica sull'etica.

Nelle linee guida si legge che le revisioni e i regolamenti in materia di etica dovrebbero essere rafforzati e che dovrebbe essere predisposto anche un meccanismo di emergenza per la pubblica sanità.

Inoltre le autorità dovrebbero incoraggiare i college e le università, gli istituti di ricerca scientifica, le istituzioni mediche, le categorie sociali e le imprese a migliorare il monitoraggio e il meccanismo di allarme rapido per i rischi etici, e ad andare avanti nello sviluppo nei campi emergenti della scienza e della tecnologia.

Il documento ha infine posto enfasi sull'educazione all'etica nella scienza e nella tecnologia, sull'istituzionalizzazione dei programmi di formazione etica e sulla divulgazione dei codici etici tra il pubblico. (ANSA-XINHUA).