Cina: a Ucraina altri lotti di aiuti umanitari

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 21 MAR - La Cina ha deciso di fornire più aiuti umanitari all'Ucraina per un valore di 10 milioni di yuan (circa 1,57 milioni di dollari). Lo ha reso noto oggi Wang Wenbin nel corso di una conferenza stampa.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che questa donazione aggiuntiva si basa sullo sviluppo della situazione e sulle reali necessità del Paese dell'Europa orientale. In precedenza, la Croce Rossa cinese aveva fornito 5 milioni di yuan di aiuti umanitari alla controparte ucraina.

Il funzionario ha precisato che la Cina ha presentato un'iniziativa articolata in sei punti per alleviare la situazione umanitaria in Ucraina e ha intrapreso azioni concrete, che comprendono la fornitura di aiuti umanitari.

(ANSA-XINHUA).