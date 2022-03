Covid: in Cina 1.656 nuovi casi locali e 81 importati

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Nelle ultime 24 ore in Cina sono stati segnalati 1.656 nuovi casi di Covid-19 trasmessi a livello locale e 81 importati, in calo rispetto ai 2.157 di due giorni fa. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Non vi sono stati nuovi decessi correlati al virus nella giornata di ieri, ha precisato l'ente.

Il numero totale di casi confermati di Covid-19 riportati in Cina, sia locali che importati, è salito così a 130.199. Il bilancio delle vittime provocate dal virus, dall'inizio della pandemia, è pari a 4.638. (ANSA-XINHUA).