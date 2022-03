Cina: svelate le 6 migliori scoperte archeologiche del 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - L'Istituto di archeologia dell'Accademia cinese delle scienze sociali ha annunciato la lista delle sei scoperte archeologiche più importanti della Cina nel 2021. L'elenco dei progetti, che è stato annunciato ieri a Pechino, è il seguente: i siti di rovine paleolitiche nella provincia sudoccidentale di Sichuan; i resti neolitici di laboratori di lavorazione della giada in Henan in Cina centrale; il leggendario sito delle rovine di Sanxingdui in Sichuan; due siti di antiche tombe del periodo degli Stati Combattenti (475-221 a.C.) appartenenti a reali nel Jiangxi e a nobili in Hubei; il complesso tombale delle famiglie reali di Tuyuhun nel Gansu.

I laboratori di giada ritrovati in Henan hanno colmato una lacuna nella conoscenza dell'industria artigianale legata a questo materiale nel periodo neolitico nelle pianure centrali e nel medio corso del fiume Yangtze, secondo l'istituto. La scoperta fornisce un indizio importante per esplorare la specializzazione e la divisione sociale del lavoro all'interno dell'artigianato in quel periodo.

Le nuove reliquie dissotterrate nelle rovine di Sanxingdui promuoveranno le ricerche sul regno di Shu, risalente a circa 4.500 - 3.000 anni fa, e forniranno ulteriori prove che testimoniano come questa antica civiltà fosse una parte importante di quella cinese, ha comunicato l'istituto. I nuovi ritrovamenti includono una maschera di bronzo gigante tra gli artefatti distintivi delle rovine.

L'ente ha anche aggiunto che le scoperte nella tomba dei reali di Tuyuhun, un regno che confinava con l'impero Tang, hanno mostrato una nuova direzione per arricchire e portare avanti le ricerche sul sistema culturale della Via della Seta.

