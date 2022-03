Cina: salvati oltre 700 alberi centenari dal 2021

(ANSA-XINHUA) - CHONGQING, 19 MAR - La municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha salvato più di 700 alberi antichi e preziosi a partire dall'anno scorso. Lo hanno reso noto le autorità forestali locali.

La città ha adottato una serie di misure da quando ha lanciato una campagna di protezione degli alberi nel 2018, tra cui il trattamento dei fori delle piante, l'installazione di recinzioni protettive e supporti per i tronchi, il miglioramento dell'ambiente di vita per la vegetazione, la gestione delle minacce che coinvolgono insetti e malattie per la salute degli alberi.

Chongqing ha anche rafforzato la protezione degli alberi attraverso la tecnologia, creando carte d'identità con codici QR per alcuni alberi antichi sotto protezione. I sensori monitorano anche lo spostamento, l'alloggiamento e la crescita di diversi alberi di importanza significativa.

Chongqing ospita più di 25.500 piante antiche e preziose, di cui oltre 510 hanno più di 500 anni. (ANSA-XINHUA).