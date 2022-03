Cina: +6,7% produzione gas naturale a gennaio-febbraio 2022

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - La produzione cinese di gas naturale è aumentata del 6,7% su base annua nel periodo gennaio-febbraio. Questo è quanto hanno mostrato i dati ufficiali.

Nei primi due mesi dell'anno la produzione totale di gas naturale del Paese asiatico ha raggiunto i 37,2 miliardi di metri cubi, come rivelano le cifre del National Bureau of Statistics (Nbs).

Il tasso di crescita è stato di 4,4 punti percentuali superiore a quello di dicembre 2021, ha aggiunto l'Nbs.

In base alle informazioni dell'ufficio di statistica la Cina ha importato meno gas naturale nel periodo in esame, con una riduzione del 3,8% rispetto all'anno precedente che ha portato questo valore a 19,86 milioni di tonnellate. (ANSA-XINHUA).