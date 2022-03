Covid: Cina, arrivano nelle farmacie kit test rapidi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - Nelle farmacie e nelle piattaforme di e-commerce cinesi abbondano i kit per eseguire in autonomia i test antigenici rapidi per il Covid-19, dal momento che il Paese è deciso a prendere misure più rigide e rapide per arginare le nuove infezioni.

La Cina infatti è alle prese da marzo con una recrudescenza di casi di Covid-19 in diverse suddivisioni a livello provinciale.

L'identificazione rapida delle fonti di infezione richiede un metodo che sia facile da usare e promuovere, e che possa essere più utile ai fini degli screening sanitari di massa, ha spiegato Zhao Gang, a capo del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Hangzhou, capoluogo della provincia orientale cinese dello Zhejiang.

La settimana scorsa la Cina ha aggiunto quella della rilevazione dell'antigene come opzione per il test Covid-19 tra il pubblico, nell'ambito degli sforzi per aumentare il rilevamento precoce dei casi, secondo la Commissione Sanitaria Nazionale.

La rilevazione dell'antigene è applicabile alle persone con sintomi quali tosse o febbre, ai soggetti posti sotto osservazione durante la quarantena e a coloro che sono disposti a fare l'autotest antigenico, ha spiegato Zhao.

Dal 14 marzo, è possibile acquistare i prodotti per eseguire il tampone antigenico direttamente attraverso l'applicazione Taobao, del colosso dell'e-commerce Alibaba, e il costo per reagente di ogni campione è pari a circa 20 yuan (circa 3,15 dollari).

I prodotti consentono alle persone di verificare la presenza del virus tramite un tampone nasale, con risultati entro 20 minuti. (ANSA-XINHUA).