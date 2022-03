Cina:attiva megacentrale idroelettrica in alta quota

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 18 MAR - Da oggi, con la messa in funzione ufficiale dell'ultima unità di generazione di energia da 500.000 kW, una mega centrale idroelettrica costruita ad un'altitudine media di 3.000 metri, la più alta del suo genere in Cina, è pienamente operativa.

Con una capacità totale installata prevista di 3 milioni di kW, l'impianto idroelettrico di Lianghekou si trova sul fiume Yalong nella prefettura autonoma tibetana di Garze, nella provincia cinese sudoccidentale del Sichuan.

La Yalong River Hydropower Development Company, Ltd. ha reso noto che i lavori di costruzione del progetto, con un investimento approvato di 66,5 miliardi di yuan (circa 10,5 miliardi di dollari), iniziati nell'ottobre 2014, dovrebbero essere completati entro il 2023.

La capacità di stoccaggio del bacino idrico è progettata per raggiungere 10,8 miliardi di metri cubi mentre il volume annuale di produzione di energia dovrebbe superare gli 11 miliardi di kWh.

Il bacino del fiume Yalong è una delle basi cinesi per l'energia pulita. Il funzionamento dell'impianto idroelettrico di Lianghekou aiuterà ad alleviare gli squilibri legati alla produzione di energia nel Sichuan e a promuovere uno sviluppo di alta qualità della cintura economica dello Yangtze nonché del polo economico Chengdu-Chongqing. (ANSA-XINHUA).