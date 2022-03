Cina: promozione dello sviluppo urbano-rurale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - Il massimo pianificatore economico cinese ha svelato i principali obiettivi nella promozione della nuova urbanizzazione e dello sviluppo integrato urbano-rurale per il 2022, impegnandosi ad approfondire la riforma del 'luogo di residenza permanente' e di aiutare i lavoratori migranti a integrarsi meglio nelle città.

Infatti, secondo il piano rilasciato dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, nell'approfondire la riforma del sistema del 'luogo di residenza permanente', le città con una popolazione residente permanente al di sotto dei 3 milioni di persone dovrebbero rimuovere tutti i limiti relativi.

Anche il rinnovamento delle vecchie comunità urbane sarà accelerato, poiché, secondo il piano, per il 2022 il Paese mira a migliorare le condizioni di vita di base di 8,4 milioni di famiglie.

Sarà incrementata anche l'offerta di alloggi sovvenzionati dal governo, con una particolare attenzione nel rispondere ai timori dei nuovi arrivati e dei giovani nelle grandi città.

Secondo la Commissione, nel 2021 il tasso di urbanizzazione della Cina in termini di residenza permanente ha raggiunto il 64,72%. Stando al 14esimo Piano quinquennale, il Paese mira ad aumentare tale parametro portandolo al 65% durante il periodo 2021-2025. (ANSA-XINHUA).