Cina: la Mongolia Interna punta alla nuova energia

(ANSA-XINHUA) - HOHHOT, 18 MAR - La regione autonoma della Mongolia Interna, importante centro di produzione di carbone nella Cina settentrionale, si è prefissata l'obiettivo di vedere la quantità di generazione di nuova energia superare quella della generazione di energia termica nel 2030.

La Mongolia Interna sta adeguando la sua struttura energetica assicurando l'approvvigionamento di carbone, ha dichiarato Chen Zheng, vice direttore dell'amministrazione energetica della regione.

La capacità installata di generazione in termini di nuova energia della Mongolia Interna supererà quella dell'energia termica entro il 2025, ha affermato Chen, aggiungendo che solo nel 2022, la regione avvierà 262 progetti energetici ciascuno con un investimento di oltre 100 milioni di yuan (circa 15,77 milioni di dollari).

La regione prenderà inoltre delle misure per promuovere lo sviluppo della catena industriale per la produzione di energia eolica, fotovoltaica e di altre apparecchiature per le nuove energie.

Secondo i dati dell'amministrazione, nel 2021, la produzione di carbone nella Mongolia Interna ha superato 1 miliardo di tonnellate. In termini di trasmissione di energia, ha inviato 246,7 miliardi di chilowattora di elettricità fuori dalla regione nel 2021, classificandosi al primo posto in Cina per 17 anni consecutivi. (ANSA-XINHUA).