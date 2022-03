Cina: gettito fiscale +10,5% tra gen. e feb. 2022

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - Il gettito fiscale cinese ha registrato un aumento su base annua del 10,5% nei primi due mesi dell'anno, stando ai dati odierni del ministero delle Finanze che mostrano come le entrate fiscali del Paese nel periodo sono state pari a 4.620 miliardi di yuan (circa 728,42 miliardi di dollari).

Le entrate delle tasse sono arrivate a 4.080 miliardi di yuan nel periodo gennaio-febbraio, con un aumento del 10,1% su base annua.

Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, la più grande fonte di entrate fiscali della nazione, è cresciuto del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre quello dell'imposta sul reddito individuale ammontava a 404,3 miliardi di yuan nei primi due mesi di quest'anno, con un incremento del 46,8% anno su anno.

Le entrate dell'imposta di bollo sono aumentate del 13,3% rispetto a un anno fa, raggiungendo 113,7 miliardi di yuan. In particolare, quelle dell'imposta di bollo sul trading azionario hanno registrato un incremento annuale del 10,7%.

Il governo centrale e le amministrazioni locali hanno raccolto entrate fiscali per un totale di 2.280 miliardi di yuan e 2.340 miliardi di yuan, crescendo rispettivamente dell'11,3% e del 9,8%.

I dati odierni hanno inoltre mostrato che la spesa fiscale della Cina è salita del 7% su base annua a 3.820 miliardi di yuan. Quella per l'istruzione è aumentata del 9,1% anno su anno, mentre la spesa per la scienza e la tecnologia è cresciuta del 15,5%, e la previdenza sociale e l'occupazione del 4,8%, stando a quanto reso noto dal Ministero. (ANSA-XINHUA).