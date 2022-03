Cina: 23 marzo seconda lezione live dalla stazione spaziale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - La Cina trasmetterà in live la seconda lezione dalla sua stazione spaziale Tiangong alle 15:40 del 23 marzo, stando a quanto annunciato oggi dalla China Manned Space Agency (Cmsa), e a farla saranno gli astronauti Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu della Shenzhou-13.

La prossima conferenza, la seconda della serie 'Tiangong Class', si terrà anche quale dibattito spazio-terra tra l'equipaggio dei cosmonauti in orbita e i giovani sulla Terra, con l'obiettivo di accendere le loro aspirazioni per la scienza e per lo spazio. (ANSA-XINHUA).