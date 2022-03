Tibet: 120.000 km strade aperte al traffico nel 2021

(ANSA-XINHUA) - LHASA, 17 MAR - Nel 2021 sono state aperte al traffico strade per una lunghezza complessiva di oltre 120.000 km nella regione autonoma del Tibet, nella Cina sud-occidentale.

Secondo il dipartimento dei trasporti regionali, l'anno scorso 5 distretti e 67 villaggi amministrativi in Tibet hanno ottenuto l'accesso a strade percorribili, che a fine 2021 avevano raggiunto il 94,55% dei distretti totali e il 77,94% del totale dei villaggi amministrativi della regione.

Xu Wenqiang, a capo del dipartimento, ha spiegato che il Tibet ha realizzato investimenti a capitale fisso per un valore pari a 20,1 miliardi di yuan (circa 3,2 miliardi di dollari) per il trasporto su strada.

Nel 2022, il dipartimento mira a completare gli investimenti nei trasporti per oltre 21,6 miliardi di yuan. (ANSA-XINHUA).