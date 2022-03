Covid: Cina, conclusa fase I per farmaco anti-virus orale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Sono iniziati i test globali di Vv116, un farmaco cinese anti Covid-19 per la somministrazione orale a base di nucleosidi, nei pazienti moderati e gravi, dopo aver dimostrato di essere sicuro e ben tollerato negli studi condotti su persone sane.

Secondo una ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista internazionale Acta Pharmaceutica Sinica, il farmaco ha dimostrato "sicurezza e tollerabilità soddisfacenti" in tre studi di fase 1, che sono stati condotti a Shanghai su 86 partecipanti sani da novembre 2021 a gennaio di quest'anno.

I primi studi sull'uomo dimostrano inoltre che le compresse di Vv116 vengono assorbite rapidamente dopo la somministrazione orale a stomaco vuoto o a seguito di un pasto. Non sono stati segnalati decessi o eventi avversi gravi.

Gli sviluppatori del farmaco includono diversi istituti che fanno capo all'Accademia cinese delle scienze, la Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. e la Vigonvita Life Sciences Co., Ltd.

Il Vv116 è stato approvato in precedenza per i test clinici in Uzbekistan e ha ricevuto l'autorizzazione ad essere somministrato nel trattamento di pazienti Covid-19 da moderati a gravi nel Paese a fine 2021.

I ricercatori coinvolti nella ricerca hanno spiegato che, sulla base dei risultati positivi dello studio di fase 1, il farmaco è passato ai test globali di fase 2/3 per valutarne ulteriormente l'efficacia e la sicurezza. (ANSA-XINHUA).