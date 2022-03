Cina: rinvenuto fossile di dinosauro corazzato

(ANSA-XINHUA) - KUNMING, 17 MAR - Alcuni scienziati hanno trovato un nuovo taxon di dinosauro corazzato (Thyreophora) risalente al Primo Giurassico nella provincia cinese sudoccidentale dello Yunnan.

Secondo quanto spiegato dal team di ricerca sui vertebrati della School of Life Sciences, che fa capo alla Yunnan University, le scoperte, pubblicate ieri sulla rivista biologica eLife, si basano sulla ricerca condotta su uno scheletro parziale che include elementi di cranio, parti di scheletro assiale, arti e placche ossee.

Lo studio ha evidenziato che il nuovo esemplare, chiamato 'Yuxisaurus kopchicki', è stato identificato sulla base di numerose autapomorfie craniche e postcraniche ed è stato ulteriormente distinto dagli altri esemplari del gruppo Thyreophora in base a una combinazione unica di caratteri.

Generalmente, si ritiene che i dinosauri corazzati siano vissuti durante il tardo Giurassico, 150 milioni di anni fa. Il fossile dell'esemplare oggetto di studio è stato scoperto per la prima volta nel villaggio di Jiaojiadian, nella città di Yuxi, nello Yunnan, sepolto tra gli strati del Giurassico inferiore risalenti a 190 milioni di anni fa.

Bi Shundong, autore dello studio, ha affermato: "si tratta del più antico esemplare noto di dinosauro corazzato trovato finora in Asia". (ANSA-XINHUA).