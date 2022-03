Covid: Cina, incrementata assistenza medica a Jilin

(ANSA-XINHUA) - CHANGCHUN, 16 MAR - Nella provincia dello Jilin in Cina nord-orientale è arrivata assistenza medica da tutta la nazione a causa della ricomparsa del Covid-19. Lo hanno reso noto oggi le autorità locali.

Finora, quattro squadre mediche dalle province di Heilongjiang, Jiangxi ed Henan, così come dalla regione autonoma della Mongolia Interna, sono arrivate nello Jilin, come è stato comunicato in una conferenza stampa sulla prevenzione e il controllo dell'epidemia nella provincia.

La Cina ha inviato allo Jilin 30 ambulanze a pressione negativa dalla vicina provincia di Liaoning e cinque squadre di analisi per i test molecolari a livello nazionale, ha dichiarato Zhang Li, vicedirettore della Commissione sanitaria provinciale di Jilin.

Anche il sistema dell'aviazione civile lavora a pieno ritmo per sostenere lo Jilin, dato che sono stati trasportati nel capoluogo Changchun reagenti per i test antigenici per due giorni consecutivi, ha aggiunto il vicedirettore.

Ieri, nella provincia dello Jilin sono stati rilevati 1.456 casi confermati di Covid-19 e 397 portatori asintomatici a trasmissione locale. (ANSA-XINHUA).