Cina: 1 milione di stage per chi cerca lavoro

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 16 MAR - Quest'anno la Cina fornirà alle persone in cerca di lavoro non meno di 1 milione di posti in stage, in modo da aiutarle a trovare un impiego il prima possibile. Lo hanno reso noto oggi le autorità governative.

Le posizioni aperte saranno organizzate con sforzi concertati dal governo e da vari settori, mentre la campagna cercherà di ottenere la partecipazione di datori di lavoro, laureati e giovani disoccupati, secondo una circolare rilasciata da 10 organi di governo, tra cui il ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale e quello dell'Istruzione.

Chi fornirà l'opportunità di sostenere uno stage dovrebbe provvedere a coprire le spese di base dei propri stagisti e tutti gli altri costi sostenuti per la loro gestione e tutoraggio, si legge nel testo ufficiale.

Tali fornitori riceveranno sussidi e quelli con un tasso di ritenzione superiore al 50% dopo la fine del periodo di stage otterranno cifre maggiori.

Nel 2022 la Cina rafforzerà la propria politica che mette al primo posto l'occupazione, secondo il rapporto sul lavoro del governo di quest'anno. (ANSA-XINHUA).