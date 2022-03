Argentina: inflazione, +4,7% febbraio e 52,3% interannuale

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 MAR - L'indice dei prezzi al consumo in Argentina ha registrato un aumento del 4,7% a febbraio, ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica e censimento (Indec), equivalente dell'Istat italiano.

L'inflazione al dettaglio ha così accumulato un aumento dell'8,8% nei primi due mesi dell'anno e del 52,8% negli ultimi dodici mesi. Il rialzo registrato a febbraio è stato di otto decimi superiore al 3,9% dello scorso gennaio.

Reagendo a questi dati, il ministero dell'Economia argentino ha sottolineato che l'aumento va letto "nel quadro della crescita dei prezzi a livello globale stimolato dalla guerra tra Russia e Ucraina".

Prevedendo questo difficile scenario, ieri il presidente della repubblica, Alberto Fernández, aveva dichiarato che "la più grande complicazione economica che il mondo soffre", a causa della invasione russa dell'Ucraina, è una "tremenda lotta per il cibo, con i prezzi che vanno alle stelle in tutto il mondo".

Per cui, aveva aggiunto, "non avremmo voluto questo problema aggiuntivo ai tanti che abbiamo, ma così è, per cui venerdì diamo il via alla guerra contro l'inflazione, soprattutto per eliminare gli speculatori". (ANSA).