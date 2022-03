Cina: seconda lezione live dalla stazione spaziale

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - I membri dell'equipaggio a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong prossimamente trasmetteranno in live la loro seconda lezione pubblica sulla scienza e sullo spazio. Lo ha annunciato oggi la China Manned Space Agency (Cmsa).

Gli astronauti condivideranno ulteriori informazioni con i giovani studenti sulla Terra, il cui contenuto si baserà parzialmente sulle richieste e sui suggerimenti della popolazione.

Gli astronauti della Shenzhou-13, Zhai Zhigang, Wang Yaping e Ye Guangfu, hanno tenuto la prima lezione della serie 'Tiangong Class' il 9 dicembre 2021.

Gli insegnamenti dalla stazione in orbita hanno lo scopo di incoraggiare i giovani a sviluppare il proprio interesse nei confronti dei voli spaziali con equipaggio e per l'esplorazione.

Tramite Internet e i mezzi di comunicazione sono moltissime le persone ad aver usufruito del contenuto didattico della prima conferenza. (ANSA-XINHUA).