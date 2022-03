Cina: rinvenuti oltre 12.000 reperti del Paleolitico

(ANSA-XINHUA) - XI'AN, 15 MAR - Gli archeologi hanno rinvenuto oltre 12.000 oggetti in ceramica risalenti al Paleolitico nella provincia cinese nord-occidentale dello Shaanxi. Lo hanno comunicato oggi dalle autorità locali.

Le scoperte sono l'esito di un progetto archeologico iniziato nel marzo 2021 nel sito archeologico di Yeyuan nella contea di Luonan, che interessa un'area di scavo di 500 metri quadrati, ha spiegato la Shaanxi Academy of Archaeology.

Tra gli oggetti riportati alla luce emergono pietre lavorate, utensili affilati, strumenti utilizzati per tagliare e asce a mano.

Secondo le stime preliminari, presenze umane erano già nella zona almeno 600.000 anni fa, e l'attività umana ha cominciato a fiorire circa 250.000 anni fa, durando fino a circa 70.000 anni fa, ha rivelato Zhang Gaike, ricercatore dell'accademia.

Lo scavo è significativo per lo studio dello sviluppo della cultura paleolitica nella regione delle montagne Qinling e degli scambi culturali tra gli esseri umani in diverse regioni durante il periodo paleolitico, ha poi aggiunto Zhang. (ANSA-XINHUA).