Cina: alluvione in Henan, piano di ricostruzione in 3 anni

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - Il Consiglio di Stato cinese ha approvato un piano generale per il recupero e le opere di ricostruzione nelle regioni colpite dalle inondazioni nella provincia centrale cinese dell'Henan, dopo che le piogge torrenziali del luglio scorso hanno causato gravi perdite in termini di vite umane e di beni.

Il piano mira essenzialmente a portare a termine il ripristino dei progetti per la conservazione dell'acqua, oltre a riparare le case danneggiate e ricostruire le abitazioni fabbricate dai residenti rurali in un anno.

A quel punto, le infrastrutture di base delle aree, che includono i trasporti, l'energia e le comunicazioni, così come i servizi di assistenza medica, dovrebbero essere sostanzialmente ripristinati ai livelli precedenti alla calamità.

Fra tre anni le operazioni di ricostruzione dovranno essere completamente ultimate, e si prevede un aumento significativo della capacità di prevenzione e contenimento delle calamità, oltre a un recupero completo delle condizioni di vita e dello sviluppo sociale ed economico che dovrebbe superare i livelli antecedenti al disastro, secondo il piano per il periodo 2021-2024. (ANSA-XINHUA).