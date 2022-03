Cina: 75% popolazione avrà medici di base entro 2035

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 15 MAR - La Cina espanderà i servizi dei medici curanti allo scopo di coprire almeno il 75% della sua popolazione entro il 2035, secondo linee guida emesse da sei dipartimenti governativi, tra cui la Commissione Sanitaria Nazionale.

Dal documento politico emerge che per la fine del 2035, i medici di famiglia dovrebbero servire circa l'85% dei pazienti con priorità, inclusi gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i bambini, le persone con disabilità, i soggetti con malattie croniche e quelli con malattie mentali.

Il governo si impegnerà per aumentare la percentuale di persone registrate con i medici di famiglia di 1-3 punti percentuali ogni anno a partire dal 2022, si legge nella linea guida.

I medici curanti possono essere medici di base, medici idonei per il lavoro nelle strutture ospedaliere o medici di medicina tradizionale cinese, e anche i dottori degli ospedali di primo livello sono incoraggiati a unirsi a questa linea di lavoro.

Le tasse verranno coperte congiuntamente dal sistema di assicurazione sanitaria della Cina, dalla spesa governativa destinata ai servizi medici pubblici e dagli individui che ricevono tali servizi.

Il documento specifica, infine, che le autorità sanitarie cinesi lavoreranno per aumentare le capacità dei medici di famiglia e semplificare i loro servizi. (ANSA-XINHUA).