Cina: +37,9% Ide in ingresso nei primi due mesi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 14 MAR - Gli investimenti diretti esteri (Ide) verso la Cina continentale, in uso effettivo, sono saliti del 37,9% su base annua, arrivando a 243,7 miliardi di yuan nel periodo gennaio-febbraio. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio (Mdc).

In termini di dollari, l'afflusso è salito del 45,2% rispetto allo stesso periodo del 2021, raggiungendo i 37,86 miliardi di dollari.

L'industria dei servizi ha visto il flusso in ingresso di Ide crescere del 24% su base annua, totalizzando 175,7 miliardi di yuan, mentre nell'high-tech questo valore è aumentato del 73,8% rispetto all'anno precedente, come mostrano i dati ufficiali.

Durante il periodo in esame, gli investimenti dai Paesi interessati dall'Iniziativa Belt and Road e che fanno parte dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico sono saliti rispettivamente del 27,8% e del 25,5%.

La Cina è rimasta una delle migliori destinazioni d'investimento per le aziende straniere, con quasi il 60% delle imprese tedesche in Cina che riportano un miglioramento delle operazioni commerciali nell'anno passato e il 71% di esse che pianifica ulteriori investimenti nel Paese asiatico, secondo un rapporto pubblicato dalla Camera di commercio tedesca in Cina e Kpmg. (ANSA-XINHUA).