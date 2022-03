Luna: missioni future secondo capo progettista Cina

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 12 MAR - In futuro la Cina porterà avanti la sua ricerca lunare con le missioni Chang'e-6, Chang'e-7 e Chang'e-8 entro il 2030.

Lo ha affermato Wu Weiren, capo progettista del programma di esplorazione lunare del Paese.

Si prevede che Chang'e-6 riporti sulla Terra campioni lunari con una massa fino a 2 chilogrammi mentre Chang'e-7 avrà il compito di atterrare sul polo sud lunare e di rilevare le risorse naturali sul posto; Chang'e-8 invece, lavorando in collaborazione con Chang'e-7, esplorerà le modalità in cui sfruttare tali risorse.

Secondo Wu, Chang'e-6 e Chang'e-7 dovrebbero essere lanciate intorno al 2025.

Le missioni future includono anche lo sviluppo di un mezzo speciale, in grado di volare dal sito di atterraggio ai crateri lunari per aiutare gli scienziati nella ricerca di tracce d'acqua. Secondo Wu, se vi fosse presenza di acqua, questa potrebbe fornire risorse per future missioni con equipaggio sulla luna.

Dopo il 2030, sarà effettuata una nuova serie di missioni per completare la costruzione di una stazione internazionale di ricerca lunare entro il 2035.

"Ci saranno più rover e moduli di atterraggio al lavoro nella futura stazione lunare nonché una rete di comunicazione con sede sulla luna a sostegno di questi veicoli spaziali", ha aggiunto Wu per poi concludere: "La stazione di ricerca lunare può anche fungere da avamposto di trasferimento per il sistema solare e per esplorazioni spaziali ancora più profonde". (ANSA-XINHUA).