Cina: su Marte terreno eroso dal vento o dall'acqua

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - Un nuovo studio ha rivelato che il sito dove è atterrato il rover cinese Zhurong è stato soggetto all'erosione del vento e forse dell'acqua, fornendo ulteriori prove sulle caratteristiche della superficie del pianeta rosso.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Geoscience questa settimana, ha analizzato i dati raccolti da Zhurong nei suoi primi 60 giorni su Marte, durante i quali ha percorso circa 450 metri.

Un team di ricercatori, guidato da Ding Liang, dell'Harbin Institute of Technology, nel nord-est della Cina, dopo aver studiato le rocce superficiali riprese dalle telecamere del rover ha scoperto che il suolo marziano ha un'elevata resistenza e coesione che testimoniano un'erosione eolica. Sono stati inoltre identificati paesaggi come creste, rilievi e crateri erosi, indicando che il sito è stato soggetto a lunghi periodi di erosione da parte del vento.

Oltre all'erosione eolica, i ricercatori hanno anche osservato alcune strutture rocciose che sembrano essere prove di interazioni con acqua salata.

Zhurong è atterrato su Utopia Planitia, una vasta pianura nell'emisfero settentrionale di Marte, il 15 maggio 2021. Da allora, ha raccolto campioni di roccia in superficie e scattato immagini.

Alcuni scienziati ritengono che la pianura di Utopia sia una zona vulcanica con un'età superficiale stimata di oltre 3 miliardi di anni. Potrebbe aver ospitato una grande quantità di acqua liquida o ghiacciata in passato. (ANSA-XINHUA).