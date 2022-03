Cina: 1.230 mld di yuan di nuovi prestiti a febbraio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina ha emesso 1.230 miliardi di nuovi prestiti denominati in yuan (circa 194 miliardi di dollari) a febbraio. Lo ha reso noto la banca centrale.

Secondo la People's Bank of China questa cifra è inferiore di 125,8 miliardi di yuan rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno scorso.

L'M2, un valore complessivo che misura l'offerta di denaro che copre il contante in circolazione e tutti i depositi, è aumentato del 9,2% su base annua, arrivando a 244.150 miliardi di yuan alla fine di febbraio, in base alle cifre ufficiali.

Il tasso di crescita è stato di 0,6 punti percentuali inferiore in confronto ai numeri di fine di gennaio e di 0,9 punti percentuali inferiore se paragonato a quello dello stesso periodo dell'anno scorso.

L'M1, che copre il contante in circolazione più i depositi a vista, si è assestato a 62.160 miliardi di yuan alla fine di febbraio, con una crescita del 4,7% su base annua.

L'M0, la quantità di contanti in circolazione, è salito del 5,8% dal livello di un anno fa, raggiungendo i 9.720 miliardi di yuan alla fine del mese scorso. (ANSA-XINHUA).