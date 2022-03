Spazio: Cina-Arabia Saudita,cooperazione tra imprese

(ANSA-XINHUA) - RIYAD, 10 MAR - Tre imprese tecnologiche dell'Arabia Saudita e della Cina hanno siglato ieri un memorandum d'intesa per collaborare allo sviluppo di tecnologie spaziali innovative, satelliti, intelligenza artificiale (Ai) e prodotti geospaziali.

Le tre aziende, Taqnia Ets e Taqnia Space dall'Arabia Saudita e Star.Vision dalla Cina, hanno concordato i propri impegni in termini di ricerca e sviluppo collaborativo al fine di introdurre servizi e prodotti innovativi localizzati che sosterranno l'industria strategica spaziale e geospaziale in Arabia Saudita e nella regione.

Abdulaziz S. Al-Farraj, Ceo di Taqnia Ets, ha detto che in qualità di azienda geospaziale leader nel regno mediorientale, Taqnia Ets era ansiosa di firmare il memorandum e di collaborare con Star.Vision per utilizzare l'Ai nella realizzazione di prodotti geospaziali ad alta risoluzione e precisione, compatibili con le caratteristiche topografiche e geografiche uniche dell'Arabia Saudita.

Fan Lianghua, co-fondatore di Star.Vision, ha affermato invece che la sua azienda "non vede l'ora di portare la sua esperienza nel settore spaziale e nelle applicazioni Ai in Arabia Saudita nonché di abilitare i giovani talenti locali in questi campi".

La sottoscrizione si è svolta in occasione dell'ultima giornata del World Defense Show di Riyadh, iniziato domenica.

Istituito dall'Autorità generale per le industrie militari dell'Arabia Saudita, l'evento mette in mostra gli ultimi sviluppi tecnologici in tutto il mondo e fornisce una piattaforma per il networking, la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e la scoperta di nuove innovazioni. (ANSA-XINHUA).