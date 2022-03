Pechino 2022: lo sport,la grande passione dei cinesi

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 10 MAR - La Cina continua a essere in testa nel medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022, con la sciatrice di fondo paralimpica Yang Hongqiong che ha ottenuto il suo secondo oro ieri nella gara di Sitting Sprint, facendo vincere alla nazione ospitante la sua decima medaglia d'oro.

Alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 la Cina si è classificata terza dopo aver conquistato nove medaglie d'oro, quattro d'argento e due di bronzo, raggiungendo livelli record nella storia olimpica invernale del Paese sia per quanto riguarda il numero di ori che di medaglie totali.

Mentre continua il fervore scatenato dai Giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2022, sono sempre di più i cinesi che esprimono interesse per lo sport, con una crescente necessità di strutture e spazi sportivi.

Nella capitale cinese la primavera è alle porte e al mattino la temperatura è appena sopra gli zero gradi Celsius. Accanto al West Moat, una fortificazione nel centro di Pechino, gli amanti del jogging sono ansiosi di percorrere la pista lungo il fiume e godersi il panorama.

La pista da jogging di 8 km è stata aperta al pubblico a fine novembre del 2021. Si tratta dell'ultima aggiunta alla rete di questi percorsi cittadini da 1.100 km, la quale rientra nel massiccio sistema di impianti sportivi di Pechino che comprende campi da atletica, piscine, campi da basket e piste di pattinaggio.

A fine 2021 gli impianti sportivi in Cina coprivano un'area totale di 3,41 miliardi di metri quadrati, con una superficie pro capite di 2,41 metri quadrati, in netto aumento rispetto alla cifra pro capite del 2011 che ammontava a 1,05 metri quadrati.

Il cambiamento ha preso il via un decennio fa, quando nel novembre 2012 il 18esimo Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese ha proposto una campagna di fitness a livello nazionale nonché la promozione dello sviluppo a tutto tondo di sport di massa e competitivi.

Da allora sono stati realizzati diversi piani da parte delle autorità di tutti i livelli per fornire maggior comfort agli atleti, compresi progetti per i grandi stadi nelle città principali e piani per palestre all'aperto nei piccoli villaggi.

Secondo le statistiche ufficiali, le strutture sportive cinesi sono passate da 1,69 milioni del 2013 a 1,95 milioni nel 2017, fino a 3,97 milioni nel 2021. La percentuale della popolazione che si dedica con regolarità all'esercizio fisico è passata dal 28,2% nel 2011 al 37,2% nel 2020.

I cinesi benestanti ora hanno più tempo e fondi da spendere per lo sport. Nel 2020 la produzione totale dell'industria sportiva cinese ha raggiunto 2.740 miliardi di yuan (circa 433,5 miliardi di dollari). Un recente sondaggio ha mostrato che l'87% delle persone che affermano di allenarsi spesso dedicano all'attività fisica da 30 minuti a 2 ore per sessione. (ANSA-XINHUA).