Cina: test per nuova generazione treni maglev

(ANSA-XINHUA) - CHANGSHA, 10 MAR - Oggi il produttore cinese Crrc Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. ha dichiarato che sono stati completati i test per la prossima generazione di treno maglev a uso commerciale.

Zhang Wenyue, vicedirettore dell'istituto di ricerca Maglev di Crrc Zhuzhou Locomotive, ha affermato che il treno, con una velocità progettata per raggiungere i 200 km all'ora, ha conseguito molteplici innovazioni tecnologiche come la guida senza pilota e l'alimentazione elettrica senza contatto, aggiungendo che si prevede di adoperarlo nelle linee urbane e interurbane dai 50 ai 200 km.

Dotato di guida autonoma e comunicazione a onde millimetriche 5G, il treno è gestito da un sistema di controllo a terra, i cui dati vengono raccolti in tempo reale per la risoluzione dei problemi al fine di garantirne la sicurezza.

Secondo la società, rispetto alle precedenti generazioni di treni maglev, il nuovo modello mostra un miglioramento significativo nell'efficienza di trazione, nella capacità di procedere in salita sulle colline e nelle prestazioni di accelerazione. (ANSA-XINHUA).