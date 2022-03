Cina: solida crescita per settore bevande nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 07 MAR - Lo scorso anno, i principali produttori di bevande della Cina hanno registrato una crescita a due cifre in termini di produzione.

È quanto mostrano i dati ufficiali del ministero dell'Industria e dell'Informatica, secondo i quali nel 2021 questi hanno visto la loro produzione aumentare del 12% rispetto all'anno precedente fino a raggiungere oltre 183 milioni di tonnellate.

Nel solo mese di dicembre, la produzione di bevande è stata di 13,59 milioni di tonnellate, in aumento dell'8,3% su base annua.

Per 'principali produttori' si fa riferimento alle aziende con entrate annuali superiori ai 20 milioni di yuan (circa 3,16 milioni di dollari). (ANSA-XINHUA).