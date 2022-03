In Cina cresce industria alimentare, +7,7% nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 06 MAR - L'industria alimentare cinese ha registrato una costante espansione in termini di produzione e vendite nel 2021, secondo i dati della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

La produzione industriale a valore aggiunto del settore agroalimentare è aumentata del 7,7% su base annua, mentre quella del settore della produzione alimentare è salita dell'8% su base annua, stando alla Commissione.

L'anno scorso, il settore della produzione di vino, bevande e tè raffinato ha assistito a un aumento del 10,6% del suo valore aggiunto industriale rispetto al 2020.

Le vendite al dettaglio di grano, olio e cibo hanno raggiunto quota 1.680 miliardi di yuan (circa 263,9 miliardi di dollari), con un aumento del 10,8% rispetto all'anno precedente, mentre quelle di bibite, alcol e tabacco sono aumentate rispettivamente del 20,4% e del 21,2%.

Nei primi 10 mesi del 2021, le imprese alimentari con reddito operativo annuale di almeno 20 milioni di yuan hanno registrato profitti per 475,7 miliardi di yuan, in crescita del 4% rispetto al 2020. (ANSA-XINHUA).