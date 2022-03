Cina: rinnovato allarme blu per tempeste di sabbia

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - L'osservatorio nazionale cinese oggi ha rinnovato l'allarme blu per le tempeste di sabbia previste nella zona settentrionale del Paese.

Stando al Centro Meteorologico Nazionale, si prevede che oggi sabbia e pulviscolo colpiranno parti della Mongolia Interna, dello Shaanxi, dello Shanxi, dell'Hebei, di Pechino, di Tianjin, dello Shandong, dell'Henan e del Liaoning.

Il centro ha consigliato alla popolazione di adottare le dovute precauzioni contro le tempeste di sabbia e ha suggerito ai conducenti di veicoli di prepararsi per la scarsa visibilità.

La Cina ha un sistema di allerta meteo con quattro livelli di colore, in cui il rosso rappresenta il più grave, seguito da arancione, giallo e blu. (ANSA-XINHUA).