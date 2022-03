Cina: nuovo standard per streaming a bassa latenza

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - I colossi tecnologici cinesi Alibaba, Bytedance e Tencent hanno rilasciato una nuova serie di standard di streaming a bassa latenza al fine di fornire agli utenti una migliore esperienza di streaming video sulle piattaforme mobili.

Negli ultimi anni, gli utenti mobili hanno assistito a una crescente domanda di trasmissione in tempo reale con bassa latenza nello streaming di eventi come competizioni sportive, corsi online ed e-commerce.

Tuttavia, sebbene la rete sia veloce, il live streaming è ancora lento. Infatti, quando si guarda una partita di calcio in diretta da un telefono cellulare, gli utenti spesso vedono il gol con un leggero ritardo rispetto al pubblico televisivo.

Secondo le aziende, il nuovo standard ridurrà il tradizionale ritardo, che va da tre a sei secondi, a meno di un secondo così da fornire agli utenti trasmissioni più tempestive.

La maggior parte degli attuali sistemi di streaming sono basati su WebRTC, un progetto open-source che fornisce ai browser web e alle app mobili una comunicazione in tempo reale.

Ma quest'ultimo non definisce il processo di interazione di segnalazione per il quale ogni piattaforma di streaming ha una propria logica tra client e server, che determina la latenza nel live streaming.

Volcano Engine, una piattaforma di servizi aziendali che fa capo a ByteDance, ha fatto sapere che il nuovo standard è un protocollo 'open', a cui tutte le aziende e gli sviluppatori possono accedere. (ANSA-XINHUA).