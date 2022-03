Covid: Cina sviluppa nuovo kit per test molecolare

(ANSA-XINHUA) - CHENGDU, 04 MAR - Una università cinese ha sviluppato un kit per l'esecuzione di test anti Covid-19 delle dimensioni di un accendino che consente alle persone di eseguire il tampone in casa prelevando campioni dalla cavità nasale, con risultati in 30 minuti.

Secondo il suo sviluppatore, il West China Hospital affiliato alla Sichuan University, situata nell'omonima provincia sud-occidentale cinese, una volta immesso sul mercato, il prezzo per confezione del kit di rilevamento molecolare portatile può essere contenuto entro i 100 yuan (15,8 dollari).

Con il patrocinio del dipartimento provinciale di scienza e tecnologia, il professor Hu Wenchuang che lavora presso l'ospedale, ha diretto un team nell'utilizzo della tecnologia dei chip microfluidici per sviluppare il kit in grado di completare automaticamente il processo attualmente eseguito tramite strumenti e reagenti per la rilevazione dell'acido nucleico.

Hu ha detto che rispetto a prodotti simili ampiamente utilizzati per lo screening autonomo domestico in altri Paesi, il nuovo kit ha una maggiore sensibilità di rilevamento e un vantaggio in termini di prezzo.

Secondo l'ospedale, il frutto della ricerca scientifica dovrebbe essere messo in produzione commerciale entro quest'anno. (ANSA-XINHUA).