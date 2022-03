Cina: varato piano a sostegno neutralità carbonica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - L'Accademia cinese delle scienze ha diramato ieri un piano d'azione strategico per sostenere gli sforzi scientifici e tecnologici che mirano al raggiungimento del picco delle emissioni di anidride carbonica e degli obiettivi di neutralità carbonica nel Paese.

Il piano mira a risolvere questioni scientifiche e tecnologiche fondamentali volte a promuovere una rivoluzione energetica, l'ottimizzazione e l'aggiornamento industriale nonché una rivoluzione tecnologica green e a basse emissioni di carbonio, fornendo così un forte sostegno scientifico e tecnologico per la realizzazione degli obiettivi di picco delle emissioni di Co2 e neutralità carbonica a livello nazionale.

Secondo il piano, entro il 2025, l'Accademia cinese delle scienze avrà fatto progressi in una serie di tecnologie chiave che sostengono gli obiettivi legati al picco delle emissioni di Co2 e promuovono la trasformazione verde e a basse emissioni dell'economia e della società.

Entro il 2030 invece, si prevede che l'ente porti queste tecnologie chiave a livelli internazionali e avanzati.

Secondo il piano infine, entro il 2060 l'Accademia cinese delle scienze avrà fatto scoperte in una serie di tecnologie originali e sensazionali, e le avrà implementate per supportare la realizzazione dell'obiettivo di neutralità carbonica del Paese.

Il piano stabilisce otto iniziative principali: la ricerca strategica su scienza e tecnologia, l'innovazione trasversale nelle aree di base e di frontiera, le scoperte nelle tecnologie chiave e di base, la dimostrazione completa delle nuove tecnologie, il sostegno alla coltivazione dei talenti, il sostegno alla cooperazione internazionale, il miglioramento del sistema di innovazione e della sua capacità, e la divulgazione scientifica per quanto riguarda il raggiungimento del picco di emissioni di Co2 e della neutralità carbonica. (ANSA-XINHUA).