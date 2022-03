Cina rafforzerà tutela fauna e flora selvatica a rischio

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 04 MAR - La Cina intensificherà gli sforzi volti a tutelare le specie di fauna selvatica a rischio e i loro habitat nel corso del 14esimo piano quinquennale (2021-2025). Lo ha reso noto oggi la National Forestry and Grassland Administration.

L'ente ha precisato che verranno intraprese misure di emergenza per proteggere 48 specie di animali selvatici in pericolo critico, tra cui le tigri siberiane, e 50 specie di piante selvatiche dalla presenza estremamente ridotta, quali l'Abies beshanzuensis.

Il Paese si impegnerà ad assicurare un incremento del 10% in termini di area totale di habitat rilevanti durante il periodo, a costruire una base di allevamento e una banca genetica per gli animali selvatici rari e a rischio, e a lanciare la conservazione di piante ex-situ con diffusione ridotta.

Negli ultimi anni, la Cina ha fatto sforzi consistenti per tutelare gli animali selvatici e i loro habitat, e per aumentare la conservazione in-situ ed ex-situ delle piante selvatiche.

Il numero di panda giganti selvatici è cresciuto da 1.114 a 1.864 negli ultimi quattro decenni, e la popolazione di elefanti asiatici è aumentata da 180 esemplari nel 1985 ai circa 300 attuali.

La popolazione selvaggia dei gibboni di Hainan è cresciuta da non oltre 10 in due gruppi nel 1980 a 35 in cinque gruppi.

Oggi è la Giornata Mondiale della Natura, istituita per celebrare e aumentare la consapevolezza relativamente alla flora e alla fauna selvatica nel mondo. (ANSA-XINHUA).