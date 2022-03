Cina: CPCPC, economia ripresa stabile nel 2021

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 03 MAR - I fondamentali economici a lungo termine della Cina rimangono solidi e immutati; è quanto dichiarato oggi dal portavoce Guo Weimin nella quinta sessione del 13mo Comitato Nazionale della Conferenza Politica Consultiva del Popolo Cinese.

Quest'ultimo, rispondendo alle domande in conferenza stampa, ha dichiarato che nel 2021 l'economia cinese ha mantenuto una ripresa stabile, registrando una crescita del prodotto interno lordo dell'8,1% su base annua.

Inoltre, Guo ha riconosciuto che, poiché l'ambiente esterno è diventato più complesso e incerto, l'economia si trova ad affrontare pesanti sfide, spiegando che i membri del Comitato Nazionale della Conferenza hanno presentato una serie di suggerimenti per far fronte alla triplice pressione che grava sull'economia, ovvero la contrazione della domanda, lo shock dell'offerta e l'indebolimento delle aspettative.

Il portavoce ha riferito i suggerimenti, che vanno dall'incentivare l'innovazione tecnologica e la rivoluzione industriale al miglioramento della stabilità e della sicurezza delle catene di approvvigionamento, fino alla valutazione dei rischi in modo tempestivo per stabilizzare l'aspettativa delle entità di mercato. (ANSA-XINHUA).