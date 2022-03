Covid: Cina approva vaccino subunità proteica ricombinante

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 02 MAR - La Cina ha approvato in via condizionale la domanda di registrazione di un vaccino a subunità proteica ricombinante sviluppato in proprio contro il Covid-19, come ha riferito oggi la National Medical Products Administration.

Il vaccino, sviluppato da Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd., è stato autorizzato a entrare nel mercato in via condizionale.

Si tratta del primo vaccino nel suo genere a essere approvato in Cina. (ANSA-XINHUA).