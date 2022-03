Cina: Xinjiang crea fondo per settore high-tech

(ANSA-XINHUA) - ÜRÜMQI, 02 MAR - La regione autonoma di Xinjiang Uygur della Cina nord-occidentale ha istituito un fondo speciale di 100 milioni di yuan (circa 15,8 milioni di dollari) volto a sostenere quest'anno lo sviluppo delle imprese high-tech.

Secondo il dipartimento regionale delle finanze, la mossa mira a coltivare e rafforzare ulteriormente tali aziende nella regione nonché le loro capacità di innovazione.

Il fondo speciale premierà le imprese altamente tecnologiche e contribuirà alle loro spese per quanto riguarda ricerca e sviluppo (R&S), ha spiegato Zhu Jie, vice direttore del dipartimento regionale, aggiungendo che questo contribuirà a stimolare la spinta all'innovazione delle imprese e a promuovere lo sviluppo di alta qualità nello Xinjiang.

Le società quotate in borsa con sede nella regione sono 58 e 13 di queste, pari al 22,4%, sono imprese high-tech.

"Rispetto ad altre province e municipalità della Cina, lo Xinjiang possiede meno imprese high-tech, meno investimenti nella ricerca, meno personale di R&S e non ha abbastanza politiche di sostegno e incentivazione", ha detto Zhu.

Lo Xinjiang Huier Agriculture Group Co., Ltd. è tra i beneficiari del fondo speciale. Fondata nel 2005, l'azienda fornisce servizi agricoli smart su circa 66.700 ettari di terreni agricoli in tutta la regione. (ANSA-XINHUA).