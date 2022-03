Cina: scoperta pittura rupestre risalente al Paleolitico

(ANSA-XINHUA) - HAIKOU, 02 MAR - Pitture rupestri, che si stima risalgano al Paleolitico, sono state rinvenute in una grotta nella provincia meridionale dell'Hainan. Si tratta della prima scoperta archeologica di questo genere sull'isola tropicale.

Secondo Li Chaorong, un ricercatore presso l'Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology della Chinese Academy of Sciences, gli archeologi hanno determinato che il sito paleolitico rinvenuto nella cittadina di Wangxia, nella contea autonoma di Changjiang Li, è il più antico sito cavernicolo di abitazione umana trovato finora nell'Hainan.

Li ha precisato che le rovine sono state datate da 65.000 a 55.000 anni fa e le pitture rupestri si estendono per oltre 20 metri nella grotta.

Altre ricerche dovrebbero essere condotte per studiare la geologia circostante e l'ambiente del ritrovamento.

(ANSA-XINHUA).