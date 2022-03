Pechino 2022: al via domani staffetta torcia Paralimpica

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - La staffetta della torcia per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è prevista dal 2 al 4 marzo, con 565 tedofori che parteciperanno nelle zone di gara di Pechino, Yanqing e Zhangjiakou. Lo hanno reso noto gli organizzatori di Pechino 2022 in una conferenza stampa di oggi.

Dopo che la 'Heritage Flame' per i Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 è stata accesa ieri a Stoke Mandeville, un villaggio a nord-ovest di Londra riconosciuto come il luogo di nascita dei Giochi Paralimpici, la fiamma sarà raccolta in otto altre località di Pechino e Zhangjiakou. Ogni raccolta sarà seguita da una staffetta di non più di 20 tedofori in loco prima dell'unione di nove fiamme al Tempio del Cielo nel pomeriggio di domani. (ANSA-XINHUA).