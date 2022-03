Cina: consumatori over 60 pari al 10% Pil entro 2030

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - Con una fiorente 'economia d'argento' spinta da un numero crescente di anziani in Cina, i consumi da parte di questa fascia d'età potrebbe contribuire a circa il 10% del prodotto interno lordo (Pil) in Cina nel 2030, secondo il rapporto pubblicato dal China Research Center on Aging oggi.

Calcolati in base ai prezzi del 2010, i consumi totali della popolazione anziana dovrebbero raggiungere i 12.000-15.500 miliardi di yuan (circa 1.900-2.460 miliardi di dollari) nel 2030, pari all'8,3-10,8% del Pil del Paese.

Nel 2050, si stima che i consumi totali di tale fascia della popolazione raggiungeranno i 40.000-69.000 miliardi di yuan, costituendo il 12,2-20,7% del Pil del Paese.

La Cina ha 264 milioni di persone di età pari o superiore ai 60 anni, che rappresentano il 18,7% della sua popolazione di 1,4 miliardi, secondo il settimo censimento condotto nel 2020.

