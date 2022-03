Auto: Cina, +40% vendite Hongqi gen-feb 2022

(ANSA-XINHUA) - CHANGCHUN, 01 MAR - Le vendite di Hongqi, un marchio automobilistico del leader cinese Faw Group Co., Ltd., sono salite del 40% su base annua nei primi due mesi del 2022, raggiungendo le 63.800 unità.

Hongqi, che significa 'bandiera rossa', è un marchio automobilistico iconico in Cina. Il marchio è stato fondato nel 1958 ed è stato usato come veicolo per le parate nelle celebrazioni nazionali.

Negli ultimi anni, Hongqi ha accelerato l'espansione del proprio portafoglio prodotti. Le berline, i Suv e le auto personalizzate sono state esportate in Giappone, nella Repubblica di Corea, in Medio Oriente e in Europa.

Nel frattempo, Hongqi ha esplorato il mercato dei veicoli a nuova energia. Ha infatti aperto una fabbrica di auto elettriche con un investimento di 8 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari) e il primo lotto di auto ha raggiunto il mercato.

L'anno scorso, le vendite di Hongqi hanno superato le 300.000 unità, con un aumento del 50,1% anno su anno. (ANSA-XINHUA).