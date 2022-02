Cina:più scorte carne suina per stabilizzare mercato

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 28 FEB - Oggi il principale pianificatore economico cinese ha annunciato di fare scorta di carne suina, la più consumata nel Paese, per rifornire le riserve statali, dato che l'indice di monitoraggio dei prezzi di questa carne è sceso al di sotto del livello critico.

La Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma ha fatto sapere che l'indice, che rappresenta la media nazionale dei prezzi della carne suina rispetto ai prezzi dei cereali, è arrivato al rapporto 4,98:1 tra il 21 e il 25 febbraio, scendendo sotto il livello critico di 5:1.

Secondo un piano di lavoro per la stabilizzazione del mercato della carne suina, la Cina ha introdotto un sistema di preallarme rapido a tre livelli per lanciare l'avviso in caso di eccessiva volatilità nei prezzi del maiale.

La commissione ha annunciato che lavorerà con le autorità competenti per avviare immediatamente le operazioni di stoccaggio per le riserve statali e guidare i governi locali verso l'acquisto di questa carne.

L'ente ha comunicato che queste operazioni sono iniziate nelle suddivisioni a livello provinciale che comprendono Pechino, Jiangxi, Hubei e Chongqing, alle quali si uniranno presto anche altre aree. (ANSA-XINHUA).