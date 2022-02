Cina: +3.300 km di linee ferroviarie nel 2022

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 01 MAR - La Cina quest'anno prevede di lanciare nuove linee ferroviarie per una lunghezza totale di 3.300 chilometri insieme a una serie di misure finalizzate al miglioramento della rete di trasporto globale del Paese. È quanto reso noto oggi dal ministro dei Trasporti Li Xiaopeng, che ha precisato che verranno ampliati o rinnovati più di 8.000 chilometri di superstrade.

Il ministro ha inoltre comunicato che verranno aggiunti o migliorati oltre 700 chilometri di vie navigabili di alta qualità.

La nazione inoltre inserirà otto aeroporti certificati per il trasporto civile e continuerà a sviluppare il cosiddetto 'canale verde' per i prodotti agricoli con lo scopo di assicurare una movimentazione efficiente di tali beni e dei derivati, ha notato Li.

Nell'ultimo anno sono stati raggiunti risultati proficui con lo scopo di ottimizzare le infrastrutture di trasporto della Cina, ha continuato il Ministro, aggiungendo che entro la fine del 2021, la lunghezza operativa totale della rete ferroviaria ad alta velocità del Paese aveva superato i 40.000 chilometri, mentre le superstrade e le vie navigabili di alta qualità sono cresciute rispettivamente a oltre 168.000 chilometri e più di 16.000 chilometri. (ANSA-XINHUA).