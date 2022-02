Spazio: Cina invia 22 satelliti, è missione da record

(ANSA-XINHUA) - WENCHANG, 27 FEB - La Cina ha lanciato oggi un razzo Long March-8 per inviare 22 satelliti nell'orbita spaziale, stabilendo un record nazionale per quanto riguarda il maggior numero di veicoli di questo tipo lanciati da un singolo razzo.

Il mezzo è partito alle 11:06 nella mattina di Pechino dal Wenchang Spacecraft Launch Site situato nella provincia meridionale di Hainan, prima di inviare i satelliti nell'orbita prestabilita.

Questi ultimi saranno poi rilasciati in 12 gruppi e il loro utilizzo servirà principalmente per servizi commerciali di telerilevamento, monitoraggio dell'ambiente marino, prevenzione degli incendi boschivi e mitigazione dei disastri.

Quella in questione è la 409esima missione di volo dei razzi vettore Long March.

Il Long March-8 usato per il lancio odierno è una versione modificata del razzo vettore di media portata ed è lungo 48 metri, con un peso al decollo di 198 tonnellate. Questo impiega propellenti non tossici e non inquinanti con una capacità di 3 tonnellate per l'orbita sincrona solare.

Rispetto al modello originale, quello modificato non è dotato di booster laterali ma è in grado di lanciare più satelliti con diversi requisiti orbitali. Il Long March-8 è la nuova generazione per quanto concerne i razzi vettori cinesi, le cui fasi di ricerca e sviluppo hanno avuto inizio nel 2017. Il modello originale ha eseguito la sua missione di debutto presso il sito di lancio costiero di Wenchang il 22 dicembre 2020.

Progettato e costruito dalla China Academy of Launch Vehicle Technology, una consociata della China Aerospace Science and Technology Corp., il razzo colma una lacuna nell'ambito della capacità di lancio della Cina verso l'orbita solare sincrona e soddisfa le esigenze di oltre l'80% delle missioni di lancio per veicoli spaziali a media e bassa orbita.

Xiao Yun, comandante in capo del razzo, ha detto che fuori dal sito di lancio di Wenchang è in fase di costruzione un impianto di assemblaggio e collaudo per la famiglia Long March-8 il quale, una volta completato, dovrebbe ridurre l'intervallo tra un lancio e l'altro di questo tipo di razzi a sette giorni, consentendo 50 invii all'anno (ANSA-XINHUA).