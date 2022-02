Cina: +38,54% profitti per azienda chip navigazione

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 27 FEB - La Beijing BDStar Navigation Co., Ltd., leader nel settore della navigazione satellitare, ha registrato un drastico aumento dei profitti nel 2021, per via della robusta domanda di chip per sistemi di navigazione.

Lo scorso anno infatti i profitti netti hanno raggiunto quota 203 milioni di yuan (circa 32,22 milioni di dollari), con un'impennata del 38,54% su base annua, come riferito dalla stessa società in un documento depositato alla Borsa di Shenzhen.

I ricavi sono aumentati del 6,15% su base annua arrivando a 3,85 miliardi di yuan mentre gli utili per azione sono stati pari a 0,4 yuan.

Stando a quanto si legge nel documento, la forte domanda di chip per sistemi di navigazione è arrivata da settori quali quello degli aeromobili a pilotaggio remoto, dell'agricoltura intelligente, del rilevamento e la mappatura, e dell'Internet delle cose, incoraggiando la rapida espansione del business dei chip della società. (ANSA-XINHUA).